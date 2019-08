Milliardendeal: Bayer und Lanxess verkaufen Currenta

Bayer und Lanxess verkaufen ihre Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta. Dies teilten die beiden Chemiekonzerne am Dienstagabend (06.08.2019) mit.

Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld

Das Unternehmen geht für insgesamt 3,5 Milliarden Euro inklusive Schulden an Macquarie Infrastructure and Real Assets, eine Fondstochter der australischen Investmentbank Macquarie. Currenta betreibt unter anderem Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen und beschäftigt 5.300 Mitarbeiter. Nach Firmenangaben betrug der Umsatz 2018 inklusive der Tochtergesellschaften 1,66 Milliarden Euro.