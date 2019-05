Monsanto bereitet dem Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern Bayer weiter Kopfschmerzen: Der US-amerikanische Saatgut- und Pestizidhersteller hat vor der Übernahme durch Bayer nicht nur in Frankreich und Deutschland umstrittene Listen mit Kritikern erstellen lassen.

Kritiker-Listen in sieben Ländern

Nach aktuellem Stand gehe man von Listen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Großbritannien aus, teilte Bayer am Dienstag (21.05.2019) in Leverkusen mit und bestätigte damit entsprechende WDR-Recherchen vom Montag (13.05.2019). Diese hatten ergeben, dass Monsanto vor der Übernahme durch Bayer auch in Deutschland Listen mit Kritikern und Unterstützern erstellen ließ.