Der Aufsichtsratsvorsitzende von Bayer, Werner Wenning, hat sich bei den Aktionären des Pharma- und Agrarchemiekonzerns entschuldigt. Bayer habe an der Börse starke Kursverluste hinnehmen müssen, "das bedauern wir sehr" , sagte Wenning am Freitag (26.04.2019) zum Auftakt der Hauptversammlung in Bonn. Vorstandschef Werner Baumann betonte, es gebe angesichts der Kursverluste "nichts zu beschönigen" .

Dennoch stellte er den Kauf des US -Konkurrenten Monsanto aber als richtigen Schritt dar, um langfristig voranzukommen.