Auf einer Hauptversammlung von Bayer geht es selten besonders friedlich zu. Vor allem Umweltschützer demonstrieren regelmäßig gegen Pflanzenschutzmittel des Chemie-Konzerns. Doch diesmal muss sich das Unternehmen auch auf viel Gegenwind von Anteilseignern gefasst machen.

Klagewelle in den USA

Die Aktionäre sind wütend, weil die Bayer-Aktie seit der Übernahme des US-amerikanischen Saatgutherstellers Monsanto im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel an Wert verloren hat. Wegen eines Unkrautvernichters mit dem Wirkstoff Glyphosat sieht sich Bayer in den USA mit fast 13.500 Klagen konfrontiert. Die Zahl zog seit Sommer 2018 stark an, nachdem ein Geschworenen-Gericht einem Krebspatienten hohen Schadenersatz zugesprochen hatte. Im März musste Bayer die nächste Gerichtsschlappe einstecken. Die Urteile - und wohl auch die im Raum stehenden Summen von jeweils rund 80 Millionen US-Dollar - dürften weitere Kläger angezogen haben.