In zwei US-Prozessen gegen Bayer wegen möglicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter erhalten die Streitparteien mehr Zeit für Vergleichsverhandlungen. Eine eigentlich für den 15. Januar geplante Gerichtsverhandlung im kalifornischen Lake County wurde nach Bayer-Angaben vom Wochenende (08.12.2019) um etwa sechs Monate verschoben.

Einer der Gründe dafür sei, dass die Streitparteien mehr Zeit für Vergleichsverhandlungen erhalten. Das gelte auch für einen Prozess in Alameda County, ebenfalls in Kalifornien, der am 21. Januar hätte beginnen sollen und nun auf zunächst unbestimmte Zeit vertagt wurde.