Bayer nach Glyphosat-Urteil unter Druck

Großer Stellenabbau bei Bayer bis 2021

Ende November hatte Bayer ein großes Umstrukturierungs- und Sparprogramm angekündigt. Weltweit sollen rund 12.000 Stellen in den nächsten zwei Jahren abgebaut werden - der Großteil in Deutschland und damit auch viele in NRW .

Derzeit laufen Gespräche, wie viele Jobs an den einzelnen Standorten eingespart werden. Klar ist, dass es alle drei Bereiche im Unternehmen trifft: Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science. Alle drei sind auch an den sieben Bayer-Standorten in NRW vertreten.

Bayer setzt beim Stellenabbau zum einen auf Aufhebungsverträge für ältere Beschäftigte. Außerdem sollen jüngere Mitarbeiter Abfindungen in Anspruch nehmen können.