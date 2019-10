Bayer geht in Berufung

Glyphosat Verpackung

Bayer hat mittlerweile drei Prozessniederlagen in den USA hinnehmen müssen und war in erster Instanz zu hohen Strafen verurteilt worden. Der Konzern ist in diesen Fällen in Berufung gegangen. Gleichzeitig lotet ein von einem US-Richter eingesetzter Anwalt weiter die Chancen für einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern aus.

Konzern steigert Umsatz

Doch die Geschäfte laufen für Bayer zurzeit gar nicht mal so schlecht. Bayer selbst spricht von einer erfreulichen Geschäftsentwicklung in allen Bereichen. Dabei profitiert der Konzern vor allem von der Nachfrage nach Medikamenten wie dem Gerinnungshemmer Xarelto. Außerdem hat das Agrargeschäft zugelegt. Bayer konnte seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwa sechs Prozent steigern auf 9,83 Milliarden Euro.