Was die Klagewahl gegen das als krebserregend in Verdacht stehende Unkrautvernichtungsmittel Roundup angeht, gibt sich Bayers Agrarvorstand Liam Condon optimistisch: " Es wird sich mit der Zeit erledigen. Früher oder später werden wir den Rechtsstreit beilegen ", sagt er und erntet ein beiläufiges Nicken seiner Zuhörer auf dem "Future of Farming Dialogue".

Bayers Agrarvorstand Liam Condon (r.).

Sie sind nach Monheim und Leverkusen gekommen, um zwei Tage lang über die Zukunft der Landwirtschaft zu reden. Eine Zukunft, in der Agrarchemieunternehmen wie Bayer nach eigener Meinung die Schlüsselrolle spielen. Nur durch Einsatz modernster Technik sei die Ernährung der Menschheit gesichert. Das Idealbild: Saatgut, Dünger, Pestizide, optimal eingesetzt unter Anwendung modernster Digitaltechnik, alles nachhaltig und aus einer Hand.

Drei verlorene Glyphosat-Prozesse