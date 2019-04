Baumann verteidigt Monsanto-Übernahme

Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender

Vertreter großer Vermögensverwalter haben dem Bayer-Management vorgeworfen, die Risiken falsch eingeschätzt zu haben, die mit der Übernahme verbunden waren. Fonds-Sprecher nannten die Situation einen Scherbenhaufen. Ein Aktionärsschützer sagte, der Verlust an Wert und Reputation bei einem DAX-Konzern in so kurzer Zeit sei eine Schande.

Doch Vorstandsvorsitzender Baumann blieb seiner Argumentation treu, dass der Kauf von Monsanto strategisch richtig gewesen und Glyphosat – wenn es sachgemäß angewendet wird – ein sicherer Wirkstoff sei. Er verwies auf über Hundert Studien, die das belegen sollen.