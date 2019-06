Nach einem Kurs-Einbruch seit der Schlappe im ersten Glyphosat-Prozess vergangenen Herbst - in der Spitze um mehr als 40 Prozent - ist Bayer an der Börse in etwa gerade einmal so viel wert, wie die Leverkusener für den Glyphosat-Hersteller Monsanto nach aktuellem Wechselkurs gezahlt haben (etwa 63 Milliarden Dollar).

Stand: 27.06.2019, 19:24