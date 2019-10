Was die Bauern auf die Straße treibt - Fragen und Antworten

Wenn am Dienstag (22.10.2019) in Bonn bis zu 10.000 Landwirte demonstrieren, sind eine Menge Emotionen im Spiel. Sie klagen über einen aus ihrer Sicht erkennbaren gesellschaftlichen Trend zum "Bauern-Bashing" und die Gängelung durch ahnungslose Bürokraten in Berlin und Brüssel.

Doch es gibt auch handfeste wirtschaftliche Gründe für den Protest - speziell die neuen Agrarpläne der Bundesregierung zum Thema Gülle, Insektenschutz und Subventionen. Fragen und Antworten.

Was soll sich in der Landwirtschaft ändern?

Entzündet haben sich die Proteste an den jüngsten Agrarplänen der Bundesregierung. Dabei geht es um besseren Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und um den Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt. Unter anderem sollen in besonders stark belasteten Gebieten die Regeln die bereits 2017 eingeführten Düngeverordnung weiter verschärft werden.