Schienennetz: Hohe Investitionen der Bahn in NRW

Die Deutsche Bahn will 2020 in NRW mehr als 1,5 Milliarden Euro in die Erneuerung und den Ausbau des Schienennetzes sowie die Modernisierung von Bahnhöfen investieren. Das sei ein Plus von rund 180 Millionen Euro im Vergleich zu 2019, so die Bahn am Mittwoch (29.01.2020) in Düsseldorf.

Mit dem Geld sollen unter anderem 230 Kilometer Gleise und 20 Brücken saniert sowie rund 380 Weichen erneuert werden. In den vergangenen fünf Jahren sind in NRW rund 1.300 Kilometer Gleise erneuert worden, fast ein Drittel des gesamten Streckennetzes.

Kabelarbeiten für den RRX starten im April

In diesem Jahr will die Bahn " wichtige Neu- und Ausbaumaßnahmen " zum Beispiel für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) und die S13 vorantreiben, um dringend benötigte Netzkapazitäten zu schaffen.

Für den RRX starten im April zwischen Leverkusen und Langenfeld Kabelarbeiten und die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel wird an Oberleitungen und Brücken für die S13 gebaut.

Oberleitungsarbeiten zwischen Dortmund und Hamm in den Herbstferien