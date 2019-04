Bäcker-Handwerk in der Krise

Immer mehr traditionelle Bäckereien in Nordrhein-Westfalen geben auf. In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der handwerklichen Bäckereien im Land um rund ein Drittel von 2396 auf nur noch 1631. Das gab der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am Dienstag (23.04.2019) bekannt.

Eine Trendwende sei nicht in Sicht, hieß es weiter. Jedes Jahr würden mehr Betriebe geschlossen, als neu eröffnet - in Nordrhein-Westfalen sinke die Zahl der Bäckereien sogar etwas schneller als im bundesdeutschen Vergleich.

Harte Konkurrenz durch Supermärkte