Denise, angehende Friseurin in Lippstadt

Färben, Waschen, Legen: Denise am ersten Arbeitstag

" Mein erster Ausbildungstag - krass, direkt Färben, Haarewaschen, Kopfmassage. Und das mit meinen langen Fingernägeln ." Der 17-jährigen Denise sitzt in Lippstadt der Chef im Nacken - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Ausbilder André weicht ihr an diesem Tag kaum von der Seite. Das ist auch ganz gut so - denn es hakt noch an manchen Ecken und Enden.

Zum Beispiel die Terminvergabe am Telefon: Kein Problem für Denise - ein Termin mit dem gewünschten Stylisten ist schnell gefunden. " Hat sie super gemacht. Mit Bravour ", lobt André. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, wie Denise zugeben muss: " Ich habe den Namen vergessen."

Video starten, abbrechen mit Escape Folge 2: Chef im Nacken! Azubi Storys. Staffel 1, Folge 2. . 29:35 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 01.05.2027. WDR.

Dafür läuft es ganz gut, als sich die angehende Friseurin erstmals im Handwerk beweisen muss. Zusammen mit ihrem Chef färbt Denise den Haaransatz einer jungen Frau: Bis auf kleine Ungenauigkeiten, die schnell korrigiert werden können, klappt das sehr gut. Die Kundin ist zufrieden, Denise erst recht: " Ich finde den ersten Tag schon echt cool, weil ich viele Sachen habe machen dürfen. Hat Spaß gemacht. "

Lea, angehende Tierpflegerin in Münster

Lea und Florian füttern die Zootiere.

Für Lea ist die Arbeit im Allwetterzoo Münster die Erfüllung eines Traums: " Ich ziehe die Arbeit mit Tieren der mit Menschen vor ", sagt die 22-Jährige, " Tiere sind immer ehrlich. " Zusammen mit Ausbilder Florian wird sie heute allerdings feststellen, dass auch Tiere ziemlich anspruchsvoll sein können.

Beim Füttern der Meerschweine und der Hühner gibt es noch keine Probleme, erst bei den Kamelen wird es zwischenzeitlich etwas haarig. Die hungrigen Tiere bestürmen Lea, die nicht auf den nötigen Sicherheitsabstand geachtet hat. Eingreifen muss Ausbilder Florian nicht, auch wenn er etwas besorgt ausschaut.

Video starten, abbrechen mit Escape Folge 6: Wie Kamele dich lieben Azubi Storys. Staffel 1, Folge 6. . 29:21 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 01.05.2027. WDR.

Im Tigergehege hingegen gibt es keine Gefahr - mithilfe von Schleusen sorgt Florian stets dafür, dass sich immer Gitter zwischen der Raubkatze und seiner Auszubildenden befinden. Mit kleinen Fleischstückchen wird der Tiger auf eine Waage gelockt, die die beiden zuvor aufgebaut haben: 176,5 Kilogramm wiegt der mächtige Kater. " Wenn der mich mit seinen riesigen Augen fokussiert, da fühlt man sich ganz klein ", sagt Lea.

Constantin, angehender Schädlingsbekämpfer in Bielefeld

Constantin auf Tour mit seinem Vater, einem Schädlingsbekämpfer.

Constantin muss bei der Arbeit nicht auf Familienanschluss verzichten - er geht bei seinem Vater in die Lehre: Schädlingsbekämpfer Eike ist seit vielen Jahren im Geschäft, jetzt gibt er sein Wissen an den 18-Jährigen weiter. Diesmal steht ein Besuch beim örtlichen Müllentsorger an. Einmal im Monat müssen die Köderboxen kontrolliert und erneuert werden, die den Rattenbefall auf dem Gelände eindämmen sollen.

" Zieh sie ganz vorsichtig weg, dann passiert nichts ", rät Eike, als sein Sohn einen Blick in die erste Box werfen will. Die Warnung war auch nötig. Kaum ist der Deckel geöffnet, rennen gleich mehrere Ratten in alle Richtungen davon. " Die haben mehr Angst als du ", sagt Eike beruhigend. Constantin erneuert die Köder, die ein schmerzlos wirkendes Gift enthalten, und dokumentiert die Funde.

Video starten, abbrechen mit Escape Folge 3: Alles voller Ratten! Azubi Storys. Staffel 1, Folge 3. . 28:30 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 01.05.2027. WDR.

Angst vor Ungeziefer, die muss Constantin nicht erst mühsam überwinden. Im Gegenteil - je größer das Problem, desto interessanter findet er seinen neuen Job. Oder in seinen Worten: " Je größer der Befall, umso schöner für mich, desto beschissener für den Kunden. "

Unsere Quellen: