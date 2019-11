Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen habe sich für einen November ganz typisch entwickelt, erklärte Torsten Withake, Geschäftsführer der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Daten. " Gleichzeitig steigt die Beschäftigung immer weiter an, im zweiten Monat in Folge sogar jenseits der Rekordmarke von sieben Millionen sozialversicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Das zeigt deutlich, dass der Arbeitsmarkt in NRW sich robust gegen die konjunkturellen Schwankungen verhält ", so Withake.

Auch Unterbeschäftigungsquote bleibt gleich

Im Vergleich zum Oktober stieg die Zahl der Unterbeschäftigten leicht um 1.273 Personen auf 872,411. Damit veränderte sich auch die Unterbeschäftigungsquote im Vergleich zum Vormonat nicht und lag weiter bei 8,8 Prozent.