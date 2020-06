Arbeitslosenzahlen: Corona bestimmt den Arbeitsmarkt

Stichtag für die Zahlen ist der 14. Mai - die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen auf den Arbeitsmarkt sind also noch nicht berücksichtigt.

"Frühjahrsbelebung ist ausgeblieben"

" Die Frühjahresbelebung ist in diesem Jahr ausgefallen ", so Torsten Withake, Vorsitzender der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. " Auch wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder ein Stück in Fahrt gekommen ist, erleben wir am Arbeitsmarkt aktuell eine schwierige Phase ", so Withake, es werde eine Zeit dauern, bis die Arbeitslosigkeit wieder auf dem niedrigen Stand von vor der Corona-Pandemie angekommen ist.

Leicht steigende Arbeitslosigkeit

Vorsichtig optimistisch blicken die Arbeitsmarktexperten auf den leichten Anstieg der Arbeitskräftenachfrage. Selbst besonders betroffene Branchen wie der Handel, die Zeitarbeit oder einzelnen Zweigen des verarbeitenden Gewerbes würden wieder Stellen anbieten, allerdings auf einem niedrigeren Niveau als vor der Pandemie.