Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai in NRW auf den niedrigsten Stand seit 1992 gesunken. Der Rückgang war damit stärker als erwartet, hat allerdings auch eine Kehrseite.

Im Mai waren in NRW 652.068 Menschen arbeitslos gemeldet - und damit 50.307 Menschen weniger als im Vorjahresmonat. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch (30.05.2018) in Düsseldorf mit. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 6,8 Prozent (Mai 2017: 7,4 Prozent).

Aussagekräftiger ist jedoch die Unterbeschäftigung, in der neben den Arbeitslosen auch Menschen eingerechnet werden, die sich zum Beispiel in Qualifizierungsmaßnahmen befinden. Landesweit galten im Mai 903.949 Menschen als unterbeschäftigt - das sind 10.751 Menschen weniger. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 9,1 Prozent (Mai 2017: 9,9 Prozent).