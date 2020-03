Am 12. März - nur wenige Tage vor den weitreichenden Einschränkungen im Leben der Menschen in NRW - haben die Arbeitsmarkt-Experten die Bilanz für den März gezogen. Die Zahl der Arbeitslosen in NRW war zu diesem Stichtag im Vergleich zum Vormonat um 6.533 Personen gesunken. Damit lag die Arbeitslosenquote bei 6,7 Prozent. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (31.03.2020) mit. Insgesamt waren im März demnach 648.187 Menschen in NRW arbeitslos.