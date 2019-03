Knapp über die Hälfte aller Arbeitslosen hat den Angaben zufolge keine Ausbildung. Fachkräfte haben gleichzeitig die Auswahl: Im März kamen auf eine Stelle für eine Fachkraft mit dualer Berufsausbildung rund zwei Bewerber, so Christiane Schönefeld, Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Zahlen am Freitag (29.03.2019) in Düsseldorf.

Ältere Arbeitslose und ausländische Staatsangehörige profitieren

Diese Entwicklung zeigt sich auch auf dem Ausbildungsmarkt. " Wir sehen landesweit deutliche Veränderungen am Ausbildungsmarkt, die sich innerhalb kurzer Zeit vollzogen haben ", fasste Schönefeld die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt zusammen. Vor zwei Jahren waren noch etwa 5.000 Jugendliche mehr auf der Suche nach einer Lehrstelle als heute. Gleichzeitig stieg die Zahl der freien Stellen um etwa 7.000 Arbeitsplätze an.