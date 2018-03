Rückgang bei der Unterbeschäftigung

Unterbeschäftigt, aber nicht arbeitslos, waren im März in NRW 252.467 Menschen. Zusammen mit den 671.806 arbeitslos gemeldeten Menschen galten in NRW demnach 924.273 Menschen als unterbeschäftigt. Insgesamt sinkt die Zahl also - was aber vor allem auf den Rückgang der Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist.