Der Arbeitsmarkt stehe weiter unter dem Einfluss von Corona, sagte Torsten Withake, Vorsitzender der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Zahlen. " Dass die Arbeitslosigkeit in einem Juni steigt, ist für die Jahreszeit absolut untypisch ", so Witthake. Hinzu komme die große Zahl von Menschen, die derzeit in Kurzarbeit sind: " Ohne Kurzarbeit läge die Arbeitslosigkeit noch einmal deutlich höher. "

"Frühjahrsbelebung ist ausgeblieben"