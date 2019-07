Unterbeschäftigung geht zurück

Unterbeschäftigt, aber nicht arbeitslos waren im Juni in NRW 250.283 Menschen. Zusammen mit den arbeitslos gemeldeten Menschen galten damit 883.775 Menschen als unterbeschäftigt.

"Arbeitslos im weiteren Sinne" und "nahe am Arbeitslosenstatus" sind etwa Teilnehmer an Maßnahmen der Bundesagentur. "Weit weg vom Arbeitslosenstatus" sind etwa Bezieher von Gründungszuschüssen, Kurzarbeiter oder Arbeitnehmer in Altersteilzeit.