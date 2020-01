Die Zahl der Arbeitslosen in NRW ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 35.260 Personen angestiegen. Damit steigt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (30.01.2020) mit. Insgesamt waren im Januar 659.619 Menschen in NRW arbeitslos.