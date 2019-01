Experten: Abwärtstrend war zu erwarten

" Das ausgelaufene Weihnachtsgeschäft, der Kündigungstermin zum Jahresende, das Ende der zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Ausbildungen und auch witterungsbedingte Einschränkungen in den Außenberufen führen zum Jahresbeginn regelmäßig zu steigender Arbeitslosigkeit ", sagte Torsten Withake, Geschäftsführer Arbeitsmarktmanagement der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen am Donnerstag (31.01.2019) in Düsseldorf.

Ein Trend, der sich wahrscheinlich auch noch im Februar fortsetzen werde, ehe dann im März mit der üblichen Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt zu rechnen sei.

Anstieg der Beschäftigtenzahlen zum Jahresende

Ein gutes Zeichen sei aber, dass sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf einem sehr hohen Niveau befinde. Die aktuellsten Zahlen aus dem November weisen mehr als sieben Millionen Beschäftigte in NRW aus - so viele wie nie zuvor