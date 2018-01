Im ersten Monat des Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken. Gegenüber Januar 2017 waren knapp 40.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,3 Prozent.

" Die gute wirtschaftliche Konjunktur hat in NRW auch im Januar am Arbeitsmarkt ihre Spuren hinterlassen ", so Christiane Schönefeld, die Chefin der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit: " Die Zahl der Arbeitslosen blieb in NRW unter 700.000 Personen und lag damit unter dem Jahresdurchschnitt 2017. "