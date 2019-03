" Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat ist im Februar wieder neue Bewegung in die Arbeitsmärkte an Rhein, Ruhr und Weser gekommen ", sagte Christiane Schönefeld, Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Zahlen am Freitag (01.03.2019) in Düsseldorf.

Ältere Arbeitslose und ausländische Staatsangehörige profitieren

Damit komme der Arbeitsmarkt gegen den langjährigen Trend in diesem Jahr erneut sehr früh in Schwung, so Schönefeld weiter.

Profitieren konnten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit unter anderem ältere Arbeitslose und ausländische Staatsangehörige. Die Zahl der über 55-jährigen Arbeitslosen sank um 1,7 Prozent, die Zahl arbeitslos gemeldeter Ausländer ging sogar um 4,7 Prozent zurück.