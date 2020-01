Die Zahl der Arbeitslosen in NRW ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat nur leicht um 6.200 Personen angestiegen. Damit veränderte sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat und auch zum Vorjahr nicht und blieb bei 6,4 Prozent. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag (03.01.2020) mit. Insgesamt waren im Dezember 624.359 Menschen in NRW arbeitslos. Im Jahresdurchschnitt 2019 lag die Arbeitslosigkeit in NRW insgesamt unter der des Vorjahres.