Ein solches Phänomen gab es seit 1980 erst vier Mal, teilte Christiane Schönefeld, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag bei der Vorstellung der Dezember-Zahlen in Düsseldorf mit. Damit habe sich die positive Entwicklung des ganzen Jahres auch zum Jahresende fortgesetzt.

" Worüber wir uns besonders freuen ist die niedrige Jugendarbeitslosigkeit. 2018 lag sie in NRW mit rund 57.000 gemeldeten jungen Arbeitslosen zum ersten Mal, seit sie gemessen wird, im Jahresschnitt unter 60.000 Personen “, so Schönefeld.

Appell an die Unternehmen

Schönefeld wies aber auch darauf hin, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 500.000 Fachkräfte in den Ruhestand gehen würden. Daher appellierte sie an die Unternehmen, die Beschäftigten durch gezielte Weiterbildung für den digitalen Wandel und den Strukturwandel vorzubereiten. " Durch gezielte, abschlussorientierte Weiterbildung können auch nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als neue Fachkräfte aus der Belegschaft des Unternehmens heraus gewonnen werden “, so Schönefeld.

Unterbeschäftigung weiter zurückgegangen

Landesweit galten im Dezember 865.320 Menschen als unterbeschäftigt - gut 50.000 Menschen weniger als noch vor einem Jahr. Damit sank die Unterbeschäftigung 2018 sogar ein wenig stärker als die Arbeitslosenzahl.