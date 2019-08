Die Zahl der Arbeitslosen in NRW ist im August im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (29.08.2019) mit. Insgesamt waren im August 656.657 Menschen in NRW arbeitslos.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Juli. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging sie um 0,1 Prozentpunkte zurück.