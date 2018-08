Engpässe bei Fachkräften

Aufgrund des großen Arbeits- und Fachkräftebedarfs in NRW geht Withake davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte die Arbeitslosigkeit noch einmal deutlich sinken wird: "Viele Unternehmen suchen nach wie vor neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei beobachten wir in vielen Berufsfeldern in NRW Engpässe vor allem bei den ausgebildeten Fachkräften" , so der Geschäftsführer Arbeitsmarktmanagement.