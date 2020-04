Das Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass die übliche Frühjahrsbelebung ausblieb. In der Regel würden im Frühjahr Personal neu eingestellt, so Torsten Withake, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, bei der Vorstellung der Zahlen: " Das ist in diesem Jahr ausgeblieben “. Die Zahl der Neueinstellungen lag im April 34 Prozent unter der des Vormonats. Die Zahl der offenen Stellen lag sogar 57 Prozent unter dem März-Wert.

Kurzarbeit auf Rekordniveau

Die Unternehmen in NRW machten seit Anfang März zudem regen Gebrauch von der Kurzarbeit - und konnten so einen höheren Anstieg der Arbeitslosenzahlen vermeiden. 151.829 mal wurde Kurzarbeit für insgesamt 2,1 Millionen Beschäftigte angezeigt. Wie viele Menschen tatsächlich im März und April verkürzt gearbeitet haben, gebe diese Zahl nicht wieder, so die Arbeitsagentur. Das könne man erst in ein paar Monaten genau beziffern.

Deutlicher Anstieg der Unterbeschäftigung

Landesweit galten im vergangenen Monat 936.484 Menschen als unterbeschäftigt. Das waren 37.528 Personen oder 4,2 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl unterbeschäftigter Menschen um 57.239 Personen oder 6,5 Prozent.