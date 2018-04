Zahl der ungelernten Arbeitslosen steigt

" Die Entwicklung am Arbeitsmarkt in NRW ist weiter erfreulich ", kommentierte Christiane Schönefeld, Chefin der NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, die Zahen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei auch im April hoch gewesen. Im Vergleich zu 2017 ist der Rückgang der Arbeitslosenzahlen deutlich, so Schönefeld: " Vor einem Jahr waren fast 48.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als in diesem Jahr ".