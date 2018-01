Wie funktioniert eine Stromautobahn?

Mit drei unterirdischen Stromtrassen soll ab 2025 Strom aus den Nordsee-Windparks durch ganz Deutschland transportiert werden. Die westliche Trasse, die in Osterath bei Meerbusch endet, soll in NRW durch das Münsterland über den westlichen Niederrhein führen. Das zumindest ist der Vorschlag, den der Betreiber Amprion am Donnerstag (11.01.2018) in Wesel vorstellte. Im Laufe des kommenden Jahres soll die Bundesnetzagentur über den tatsächlichen Verlauf entscheiden.

"Siedlungen so weit wie möglich umgehen"