Amazon-Arbeiter streiken am "Black Friday"

Am Amazon-Standort Rheinberg sollen heute etwa 500 Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Das sagte ein Gewerkschaftssprecher von Verdi am Freitag (24.11.2017). Die Beschäftigten sollen zudem dazu aufgerufen werden, bis zum Ende der Spätschicht um ein Uhr morgens am Sonntag weiter zu streiken.

Auch am Amazon-Standort Werne im Kreis Unna sollen am Freitag und am Samstag beide Werksschichten bestreikt werden. Verdi rechnet hier mit 200 bis 250 Beteiligten.