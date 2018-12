Aldi Nord macht erstmals Verluste

Der Discounter Aldi Nord wird in diesem Jahr erstmals in seiner mehr als 50-jährigen Geschichte im wichtigen Deutschlandgeschäft rote Zahlen schreiben. Die Umsätze hätten sich 2018 schlechter entwickelt als erwartet. Gleichzeitig müsse der Händler hohe Kosten für die Modernisierung seine Filialnetzes verkraften, erklärte ein Sprecher des Essener Unternehmens am Donnerstag (20.12.2018).