Studie: Starke Unterschiede bei Kurzarbeit in NRW-Regionen

Der Arbeitsmarkt in NRW-Regionen ist unterschiedlich stark von Corona betroffen. Das besagt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die am Montag (29.06.2020) erschienen ist. So waren beispielsweise im Kreis Olpe für fast die Hälfte aller Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet - in Leverkusen dagegen nur für ein Sechstel.

Vergleichsweise wenig Kurzarbeit gab es laut der Analyse in Regionen wie Leverkusen, die für ihre Chemie- und Pharmaunternehmen bekannt ist. Dagegen wiesen Gebiete mit einer starken Autobranche hohe Quoten von Kurzarbeit auf. So auch der Kreis Olpe: Dort gibt es viel produzierendes Gewerbe, insbesondere Autozulieferer.