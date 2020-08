"Wir schaffen das" – Fünf Jahre danach

"Wir schaffen das." Mit diesem Satz, ausgesprochen am 31. August 2015, will Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) den Menschen in Deutschland angesichts des Flüchtlingsstroms Zuversicht vermitteln. Die Aufnahme der Geflüchteten, so die Kanzlerin, wird gelingen. Und Merkel lässt die Menschen, die etwa in Ungarn feststecken, nach Deutschland kommen.

Das Land ist in jenen Tagen in großer Aufregung, fast euphorisch. Tausende freiwillige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen an den deutschen Bahnhöfen, auch in NRW , und heißen die Geflüchteten willkommen. Tee, Decken, Teddybären werden den ankommenden, völlig erschöpften Menschen gereicht. Deutsche Willkommenskultur strahlt durchs Land und in die Welt.