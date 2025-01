Einst war der Winterschlussverkauf, kurz WSV, gesetzlich geregelt und fester Bestandteil des deutschen Konsumkalenders. Jedoch hat der WSV seit der Abschaffung des Rabattgesetzes im Jahr 2004 an Bedeutung verloren. Für den Einzelhandel bleibt er dennoch ein wichtiges Ereignis.

" Der Winter- oder Sommerschlussverkauf ist nicht mehr das, was er früher einmal war ", findet Verkäuferin Gabi Ohm. Sie arbeitet seit 26 Jahren in einem Modehaus in Olpe. Das ganze Jahr über hingen reduzierte Artikel im Laden und auch die Kunden wüssten davon, sagt sie. Trotzdem bemerkt Ohm, dass die Kunden seit der Coronazeit stärker auf Schnäppchen achten als früher.

Händler bieten WSV freiwillig an

Durch das Gesetz waren dem Handel zwei Saisonschlussverkäufe vorgegeben - einer im Sommer und einer im Winter. Heute dürfen Geschäfte frei entscheiden, wann sie Produkte reduzieren. Der Winterschlussverkauf ist freiwillig und wird von vielen Händlern weiter angeboten mit dem Ziel: Lager leer räumen und Platz für neue Waren schaffen.

Menschen vermissen geregelte Schlussverkäufe

Laut dem Handelsverband vermissen viele Menschen die gesetzlich geregelten Schlussverkäufe. Eine Umfrage der Unternehmensberatung KPMG zeigt, dass 38 Prozent der Deutschen diese flächendeckenden Rabattaktionen schätzen - bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar über 50 Prozent.

Winterschlussverkauf verliert an Bedeutung

Dabei sinkt die wirtschaftliche Bedeutung des Winterschlussverkaufs. Rabattaktionen wie der Black Friday oder der Cyber Monday haben den Saisonschlussverkauf in den letzten Jahren überholt und sorgen bei den Händlern für höhere Umsätze. Dabei könnte sich für Kunden der WSV dieses Jahr besonders lohnen.

"Wir sehen in diesem Jahr, das leider das Wetter nicht immer optimal mitgespielt hat, sodass viele Produkte immer noch da sind. Wintermäntel, Jacken, Pullover und auch Wintersportartikel beispielsweise. Und die müssen natürlich jetzt weg, weil man sich auf die neue Saison vorbereiten muss." Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland

Die Herbst- und Wintersaison war für die Händler laut Handelsverband Textil, Schuh und Lederwaren durchwachsen, das Weihnachtsgeschäft habe enttäuscht. Also sind aktuell noch viele Lager voller als gewöhnlich. Um diese für die neue Kollektionen zu leeren, könnten Händler laut Handelsverband dieses Jahr mit besonders vielen Rabatten locken.

Verbraucherzentrale empfiehlt: Preise vorher prüfen

Neben Modeartikeln sind im WSV auch klassisch Lederwaren und Sportartikel reduziert. Auch Möbelgeschäfte und Elektronikmärkte machen beim Winterschlussverkauf mit. Die Verbraucherzentrale NRW rät Kunden sich aber vorher die Preise zum Beispiel über Vergleichsportale anzuschauen.

Achtung bei extrem niedrigen Preisen

In vielen Fällen sind Preise hoch angesetzt, damit Rabatte drastischer aussehen, als sie eigentlich sind. Ist der Preis extrem niedrig, dann könnte es sich bei dem angebotenen Teil laut Verbraucherzentrale auch um einen Fake oder Mangelware handeln. Außerdem sollte man trotz des WSV überlegen, ob man die rabattierten Waren wirklich braucht.

Preise im Onlinehandel gut vergleichbar

Auch im Online-Handel hat der Winterschlussverkauf eine immer größere Bedeutung. Hier lassen sich die Preise einfacher vergleichen und das Angebot ist oft breiter als im stationären Handel. Bessere Schnäppchen gibt es hier aber nicht zwangsläufig. Viele Händler setzen auf lokale Verkaufsaktionen. Ein klarer Vorteil beim Onlineshopping ist aber in der Regel das 14-tägige Widerrufsrecht.

Rabattaktionen auch im Ausland

Wer gesetzlich geregelte und flächendeckende Rabattaktionen vermisst, kann bei unseren Nachbarn fündig werden. Einige Länder in Europa wie Luxemburg, Belgien oder Dänemark haben diese Aktionen nach wie vor. In Belgien dauert der Winterschlussverkauf den Januar, in Dänemark sogar bin Ende Februar.

Quellen: