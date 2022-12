So schön ist das Winterwetter in NRW

Wer jetzt noch in weiten Teilen von NRW das Winterwetter mit trockener Kälte genießen will, sollte nichts wie raus aus dem Haus. Denn: Am späten Abend soll schon der Regen einsetzen und der morgige Montag wird nass, windig und glatt.

Wer der klirrenden Kälte aber rein gar nichts abgewinnen kann, darf sich auf Dienstag freuen. Dann scheint nicht nur ab und an die Sonne - es wird auch sehr mild im Land mit 9 bis 13 Grad.