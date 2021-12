Skisaison in NRW: Was geht in Winterberg?

Die Webcams in Winterberg zeigen derzeit zwar schneebedeckte Pisten, doch immer noch sind bis jetzt nur zwei Lifte in den Wintergebieten im Sauerland geöffnet. Die Homepage des Skiliftkarussells zeigt, dass derzeit die Lifte "Poppenberg" und "Rauer Busch" geöffnet sind. Womöglich könnten morgen kurzfristig weitere Lifte in Betrieb genommen werden, sagte eine Sprecherin der Skigebiete. Versprechen könne man aber nichts, die Wetterberichte seien weiter "mit äußerster Vorsicht zu genießen". Zugelassen sind inmitten der vierten Corona-Welle nach wie vor nur Geimpfte und Genesene.