Milder Winter in NRW - Landwirte besorgt, Städte froh

Weiße Winterlandschaften mit tief verschneiten Wäldern und Wegen - dieses Bild hat es in NRW in diesem Winter kaum gegeben. Zum meteorologische Frühlingsanfang am Sonntag (01.03.2020) zeigen die Daten der WDR-Wetterredaktion: Die vergangenen Monate waren zu mild. Der Dezember war im Schnitt 2,3 Grad zu warm, der Januar sogar 3,4 Grad. Ähnlich der Februar.

Milder Winter erspart Städten viele Kosten

"Wir mussten kein einziges Mal im großen Stil Wege, Schulhöfe und öffentliche Plätze räumen und streuen. Das bringt uns eine Ersparnis im fünfstelligen Bereich" , sagt Volker Wiebels, Sprecher der Stadt Mülheim.

Kein Einzelfall: In Köln beispielsweise gab es keinen Frosttag. Die Tageshöchstwerte lagen also immer über null. Und auch in Winterberg waren es bloß vier Frosttage.

Viel zu tun hatte der Streudienst in diesem Winter oft nicht.

Deswegen gab es auch bei Straßen NRW in Sachen Winterdienst weniger zu tun. Stattdessen hätten sich die Mitarbeiter mehr um Grünschnitt am Rand der Autobahnen kümmern können, sagte eine Sprecherin dem WDR .

Des einen Freud ist des anderen Leid