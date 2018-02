Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstagmorgen (15.02.2018) in einigen Landesteilen vor glatten Straßen im Berufsverkehr gewarnt. "Es schneit hier heftig. Wir rechnen auf jeden Fall mit Unfällen heute" , sagte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei. Aus Polizeikreisen war zu hören, dass die Winterdienste nur verzögert zum Räumen der Autobahnen kamen.

Niederrhein und Rheinland besonders betroffen