Der Winter in NRW macht Pause

Ansonsten berichtete das WDR-Verkehrsstudio von einem "unterdurchschnittlichen Dezember-Dienstag" ohne besondere Vorkommnisse auf den Straßen. Gegen 8.00 Uhr wurden 41 Staus mit insgesamt 217 Kilometern Länge registriert.

Im Berufsverkehr am frühen Morgen kam es zu drei Unfällen. Ob diese allerdings mit der Witterung zusammenhingen, stand zunächst nicht fest.

Im Flachland wenig Schnee in den nächsten Tagen

Heftige Schneefälle wie am Montag, als in manchen Städten der Verkehr auf Straßen und Schienen zusammenbrach, sind in den nächsten Tagen laut WDR-Wetterstudio nicht zu erwarten. Die nächsten Tage sollen nasskalt werden mit viel Regen und Schneeregen, der allerdings erst in höheren Lagen als Schnee liegenbliebt. Die Temperaturen liegen Dienstag zwischen 1 und 5 Grad, am Mittwoch steigen sie auf 3 bis 7 Grad. Zum Wochenende soll es noch milder werden.