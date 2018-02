Schnee und Glatteis am Freitagmorgen

In der Nacht auf Freitag (02.02.2018) ziehen dichte Wolkenfelder von den Niederlanden her über NRW hinweg. Vor allem in der zweiten Nachthälfte und am Freitagmorgen ist auch in tiefen Lagen mit Schnee, Schneeregen und Graupel zu rechnen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müsse man auch stellenweise mit Glatteis rechnen, sagt WDR -Meteorologe Stefan Laps. Dies gelte vor allem in Lagen über 300 Metern, sei aber stellenweise auch im Flachland möglich.