Der Streit um Windkraft geht in die nächste Runde. Die NRW -Landesregierung hat am Freitag (19.10.2018) ihren Gesetzesvorstoß für Mindestabstände von Windrädern in den Bundesrat eingebracht. Sie will das Baugesetzbuch so ändern lassen, dass jedes Bundesland Mindestabstände einführen darf. Derzeit ist das nicht möglich. Eine Klausel, die Ländern dies früher erlaubte, war Ende 2015 ausgelaufen.