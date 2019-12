Solarmodule an Autobahnen

Die NRW-Landesregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien vereinfachen und beschleunigen. Mitte Dezember 2019 stellte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) eine Initiative dazu vor - zum Beispiel sind Solarmodule an Autobahnen geplant.

Außerdem seien so viele neue Windanlagen genehmigt worden, wie in keinem anderen Bundesland - viele seien aber noch nicht gebaut. Pinkwart stellte im Landtag allerdings klar: In NRW-Wäldern sollen künftig keine neuen Windräder zugelassen werden.