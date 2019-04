Ungewisse Zukunft für zahlreiche Windräder in Nordrhein-Westfalen: Zwischen 2021 und 2028 fallen allein in NRW 2.184 Anlagen aus der Förderung. Das geht aus einer am Mittwoch (24.04.2019) veröffentlichten Antwort von Energieminister Andreas Pinkwart ( FDP ) auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor.