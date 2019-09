Windkraft in NRW: Wo stehen wir?

Zusätzlich hemmen zahlreiche Klageverfahren den weiteren Ausbau. Nach Angaben von LEE sind 60 Prozent der bundesweit knapp 200 erfassten Klageverfahren von Umwelt- und Naturschutzverbänden initiiert.

Bei einer Expertenanhörung am Mittwoch (04.09.2019) im NRW -Landtag erklärten Bürgervertreter und Wissenschaftler übereinstimmend, dass die Akeptanz von Windkraftanlagen in der Bevölkerung grundsätzlich hoch sei. Widerstand formiere sich vor allem dann, wenn Bürger nicht in die Planung neuer Anlagen einbezogen würden.