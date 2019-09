Wie Autofahrer Wildunfälle vermeiden können

Die Erklärung für die erhöhte Gefahr: "In der Dämmerung treffen jetzt die Hauptbewegungen von Mensch und Tier zusammen" , sagte Andreas Schneider vom Landesjagdverband ( LJV ) NRW am Dienstag (17.09.2019) dem WDR . "Der Tagesanbruch, bei dem Wildtiere auf Nahrungssuche gehen, fällt derzeit auf die Zeit, in der Autofahrer unterwegs zur Arbeit sind."

Auch Menschenleben in Gefahr

Das Land NRW gelte ohnehin wegen seiner hohen Verkehrsdichte als besonderer Hotspot für Wildunfälle, sagte LJV-Sprecher Schneider. Laut der aktuellen Statistik des NRW-Umweltministeriums wurden im Jagdjahr 2017/18 fast 100.000 Rehe getötet, mehr als ein Drittel davon im Straßenverkehr. Damit stieg die Zahl der getöteten Tiere im Vorjahresvergleich um knapp 4.000 Tiere.