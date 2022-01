Mehr Wildschweine in den Wohngebieten

Vorfälle, wie das, was die Kölnerin bei ihrer Gassirunde erlebt hat, sind zum Glück selten. Meist verwüsten die Wildschweine nur Vorgärten. Manchmal trauen sie sich auch in Fußgängerzonen. Die Tiere verlieren immer mehr die Scheu vor Menschen und erobern die Städte. Ein bisschen Wald als Rückzugsgebiet in der Nähe reicht ihnen. Der Ausflug in die Stadt ist für sie verlockend. Dazu kommt, dass sich durch Corona immer mehr Menschen in "ihrem" Wald aufhalten.